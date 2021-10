Lignano Sabbiadoro: due vittorie per Mongiusti nel circuito WTT under 19

Si è disputata a Lignano Sabbiadoro dal 23 al 26 ottobre la prova italiana del circuito WTT mondiale under 19, grande prestazione di Mattias Mongiusti seguito dal coach Claudio Stefanelli, che centra due prestigiosi successi, il primo per 3:2 contro la quinta testa di serie del torneo, il pongista della nazionale italiana Tommaso Giovannetti, ed il secondo per 3:0 contro il gallese Evans, entrato in tabellone nei primi 32 ha poi sfiorato l’impresa contro l’inglese Ellis sconfitto di un soffio per 3:2.