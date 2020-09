PESCA SPORTIVA Lino Giardi vince il Campionato Sammarinese Over 55 e Veterani

Lino Giardi vince il Campionato Sammarinese Over 55 e Veterani.

Si è concluso oggi il Campionato Sammarinese Master Over 55 e Veterani di Pesca Sportiva. A trionfare è stato Lino Giardi davanti a Romano Pasquinelli e Luciano Valentini. La gara si è svolta a Masrola, in provincia di Forlì-Cesena, per via dei lavori al lago di Faetano.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: