ll CONS protagonista alla 55ª Assemblea Generale dei Comitati Olimpici Europei

A rappresentare il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese erano presenti il Presidente Christian Forcellini e il Segretario Generale Eros Bologna, che hanno preso parte alle sessioni di lavoro e agli incontri con i rappresentanti dei Comitati Olimpici nazionali europei, del Comitato Olimpico Internazionale e delle principali istituzioni sportive del continente. L’Assemblea si è aperta con gli interventi della Presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry e del Presidente dei Comitati Olimpici Europei Spyros Capralos. Al centro dei lavori i principali temi che interesseranno il movimento olimpico europeo nei prossimi anni: dai Giochi Europei di Istanbul 2027 al percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, passando per il Festival Olimpico della Gioventù Europea, entrambi in programma per il prossimo anno a Brașov per l'edizione invernale e Lignano Sabbiadoro per quella estiva, e per i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa di Monaco 2027.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai lavori delle Commissioni EOC, agli aggiornamenti dell’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA). Particolare attenzione è stata dedicata alle relazioni tra il movimento olimpico e le istituzioni europee. Il Commissario Europeo Glenn Micallef ha ribadito la volontà di rafforzare la collaborazione a sostegno del Modello Sportivo Europeo, evidenziando il ruolo centrale dello sport come strumento di inclusione, crescita e sviluppo sociale.

“Abbiamo partecipato a un importante momento di confronto e crescita che ci ha consentito di consolidare i rapporti con il CIO, con i Comitati Olimpici Europei, con i rappresentanti dei Piccoli Stati e con i presidenti delle federazioni e dei Comitati Olimpici amici, a partire dall’Italia, all’interno della grande famiglia del movimento olimpico internazionale - ha dichiarato il Presidente del CONS Christian Forcellini -. Questi appuntamenti rappresentano molto più di semplici incontri istituzionali: sono occasioni fondamentali per costruire relazioni, condividere esperienze e creare opportunità concrete per il futuro dello sport sammarinese. San Marino ha saputo conquistarsi negli anni una credibilità e una considerazione importanti a livello internazionale e dobbiamo continuare a rafforzare la nostra presenza nei principali consessi sportivi mondiali”.

Tra i riconoscimenti che l’assemblea ha conferito c’è stato l’European Olympic Laurel Award a Gian Primo Giardi, ex Presidente del CONS. Si tratta del riconoscimento alla carriera più prestigioso dai Comitati Olimpici Europei a personalità che si sono particolarmente distinte per il loro contributo allo sviluppo dello sport e alla promozione dei valori olimpici. Un premio che rende omaggio ai dodici anni di presidenza di Giardi alla guida del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, un periodo culminato con la conquista delle prime medaglie olimpiche della storia della Repubblica di San Marino ai Giochi di Tokyo 2020.

La prossima Assemblea Generale dei Comitati Olimpici Europei si terrà il 15 giugno 2027 a Istanbul, in Turchia.







