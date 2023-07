SAN MARINO JUNIOR OPEN Lo Junior Open ha scelto i finalisti

Tra conferme e qualche sorpresa, il San Marino Junior Open ha scelto i finalisti dell'edizione 2023. Nonostante il caldo il torneo si è confermato di ottimo livello e ha promosso all'ultimo atto del tabellone femminile Lucrezia Musetti. La massese, numero 8 del tabellone, conterranea non parente del pro Lorenzo, ha battuto Caterina Novello col punteggio di 6-1 7-6. A contendere il titolo alla Musetti sarà Ilary Pistoia che continua il suo percorso dopo le ottime cose fatte vedere ai tornei dell'Avvenire e Bonfiglio. La toscana ha superato agevolmente la testa di serie numero 1, la romana Fabiola Marino favorita per la vittoria finale ed estromessa dal tabellone con un 6-2 6-3 piuttosto eloquente. Cade la prima testa di serie anche nel tabellone maschile. Si ferma in semifinale la corsa di Lorenzo Beraldo, battuto con un doppio 6-2 da Antonio Marigliano. Il napoletano, che ha saputo mostrare tutto il suo talento sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio, affronterà domani mattina in finale Michele Mecarelli, vera e propria sorpresa di un torneo che ha agguantato partendo dalle qualificazioni. Nella seconda semifinale vittoria sull'ungherese Major per 6-4 6-1.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: