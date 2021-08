Lo Juventus Club San Marino omaggia i medagliati olimpici

Serata tra calcio e Olimpiadi quella organizzata dallo Juventus Club San Marino Massimo Bonini. Per la tradizionale cena estiva, tra un CR7 partente e un Allegri bis al via, l'argomento pallone è stato affiancato dalle imprese biancazzurre a Tokyo. Così, oltre allo stesso Massimo Bonini, all'evento sono stati invitati anche i medagliati del Titano. Nello specifico c'erano Alessandra Perilli e Gian Marco Berti: assente invece Myles Amine, prossimo al ritorno negli Stati Uniti e costretto a dare forfait per un precedente impegno non rimandabile.

Torta dedicata e felpe in regalo per la coppia tiratrice, che ha portato con sé gli argenti e il bronzo conquistati in Giappone per farli ammirare ai circa 70 soci presenti. Che con questo invito hanno voluto omaggiare uno dei picchi più alti mai raggiunti dallo sport sammarinese, meritevole di acclamazione anche in una serata, solo in teoria, dedicata al solo calcio. Una bella iniziativa che avrà un meritato seguito, perché Perilli e Berti hanno ricambiato l'invito e, prossimamente, ospiteranno i soci dello Juventus Club al campo di tiro della Ciarulla.