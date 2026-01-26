TV LIVE ·
Lo Sci Club Gli Apostoli celebra 25 anni di attività

I Capitani Reggenti hanno ricevuto in udienza lo storico gruppo sammarinese.

di Elia Gorini
26 gen 2026
Immagini dall'udienza
Immagini dall'udienza

A Palazzo Pubblico i Capitani Reggenti hanno ricevuto in udienza lo Sci Club Apostoli in occasione del 25' anniversario dell'associazione affiliata alla Federazione Sammarinese Sport Invernali. “Nel corso degli anni, hanno ricordato i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, avete conseguito brillanti risultati che oggi onorano il percorso significativo che avete appena ripercorso. Avete dimostrato di essere validi ambasciatori di una disciplina sportiva apprezzata e pratica anche da tanti sammarinesi”.





