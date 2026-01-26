SPORT INVERNALI Lo Sci Club Gli Apostoli celebra 25 anni di attività I Capitani Reggenti hanno ricevuto in udienza lo storico gruppo sammarinese.

A Palazzo Pubblico i Capitani Reggenti hanno ricevuto in udienza lo Sci Club Apostoli in occasione del 25' anniversario dell'associazione affiliata alla Federazione Sammarinese Sport Invernali. “Nel corso degli anni, hanno ricordato i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, avete conseguito brillanti risultati che oggi onorano il percorso significativo che avete appena ripercorso. Avete dimostrato di essere validi ambasciatori di una disciplina sportiva apprezzata e praticata anche da tanti sammarinesi”.

