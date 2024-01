OLIMPIADI GIOVANILI INVERNALI Lo sciatore Mattia Beccari unico sammarinese in gara Si terranno dal 19 gennaio al primo febbraio. Lo sciatore Mattia Beccari unico sammarinese in gara. Il giovane sarà impegnato in slalom il 22 gennaio e nel gigante il giorno successivo

Il calendario agonistico 2024 del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese si apre con i Giochi Olimpici Giovanili Invernali, che si terranno a Gangwon, in Corea del Sud, dal 19 gennaio al primo febbraio. Sarà lo sciatore Mattia Beccari a rappresentare San Marino alla manifestazione dedicata ai giovani atleti, che dopo la partecipazione nel 2023 al Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea in Friuli-Venezia Giulia, avrà occasione di affacciarsi su un’altra vetrina internazionale di primo piano. Beccari gareggerà in due discipline dello sci alpino, slalom gigante e slalom speciale. L’atleta sammarinese sarà accompagnato dal capo missione Gian Luca Gatti e il tecnico Daniele Plebs. Le Olimpiadi Giovanili nella versione invernale si svolgono ogni quattro anni, l’ultima volta nel 2020 a Losanna dove ha partecipato Alberto Tamagnini.

Nel video l'intervista a Mattia Beccari portacolori di San Marino alle Olimpiadi Giovani Invernali di Gangwon (Corea del Sud)



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: