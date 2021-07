LUNGHI ARCHI Lo spettacolo del Torneo della Libertà

Più di 300 arcieri uniti da una grande passione a San Marino per il Torneo della Libertà. La Cerna dei Lunghi Archi ha colpito ancora e in collaborazione con la Lega Arcieri Mediovali ha organizzato il campionato italiano che è al contempo rievocazione storica, manifestazione culturale e sportiva. Non pochi i turisti rapiti alla Cava dei Balestrieri dallo spettacolo che andava a inframezzarsi alle sezioni di Tiro. Mattinata complicata dal maltempo, ma non abbastanza. Organizzatori e arcieri hanno subito attivato il piano b, comprimendo il programma nel pomeriggio, senza che nessun particolare finisse tralasciato.

Edizione, quella 2021, che causa Covid ha portato con sè molti problemi in più del solito e che ha costretto a mettere un tetto massimo alle iscrizioni, ma non ad interrompere una tradizione che vede anche grazie alla vicinanza delle istituzioni la Repubblica di San Marino come punto di riferimento dell'arcieria in ogni sua declinazione. Il resto è gara, che viene dopo l'amicizia, ma c'è. E tante categorie da vincere e tante belle storie da raccontare. Col sorriso e i costumi medievali che nessuna sudata potranno mai mettere in discussione. Una grande famiglia allargata che si trova in centro storico per far festa e stare insieme. E' il senso di tutto perché tra chi diventa campione e chi arriva ultimo, la differenza è un sorriso, una pacca sulle spalle, l'appuntamento all'anno successivo.

