SPORT IN LUTTO Lo sport piange la scomparsa di Davide Tizzano Due volte medaglia d'oro alle olimpiadi, era presidente anche del Comitato dei Giochi del Mediterraneo. Nel 2022 era stato ospite a San Marino per Sportinsieme Awards.

Un fulmine a ciel sereno, che ha scosso il mondo dello sport italiano e non solo. A 57 anni è scomparso – nella sua casa di Napoli - Davide Tizzano, attuale presidente della Federazione Italiana Canottaggio e anche numero uno del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, dall'ottobre del 2021. Tizzano è stato un nome importante per il canottaggio azzurro: il punto più alto lo toccò alle Olimpiadi di Seul 1988 e a quelle di Atlanta 1996, dove fu medaglia d'oro sia nel quattro di coppia che nel doppio. Poi si dedicò anche alla vela, prendendo parte a due edizioni della America's Cup e laureandosi Campione del mondo nella classe Maxi Yacht nel 1993.

Tizzano era anche fortemente legato a San Marino: a maggio 2022 visitò la Repubblica alla presenza dell'ex presidente del CONS Gian Primo Giardi e del Segretario Generale Eros Bologna, a dicembre dello stesso anno aveva partecipato alla serata di Sportinsieme Awards. Anche a novembre di quest'anno Tizzano presenziò sul Titano con il nuovo presidente Christian Forcellini. Come ricordato nel cordoglio del CONS per la sua morte, “fu un incontro svolto in un clima di grande cordialità e condivisione di intenti, confermando ancora una volta la sua vicinanza e attenzione verso la realtà sportiva sammarinese”. Davide Tizzano era un uomo che ha dedicato la propria vita alla promozione dei valori e allo sviluppo dello sport.



