Lo Sport sammarinese si presenta Grande appuntamento con Sportinfiera. Per la 23' edizione anche le medaglie di Tokyo 2020.

Una tradizione, un appuntamento, una della manifestazioni targate Cons più partecipate e apprezzate. Sportinfiera tocca quota 23 edizioni e lo fa nel rispetto delle tradizioni che lo contraddistinguono, ma garantendo sempre curiosità e divertimento per i partecipanti. Bellissimo vedere la tribuna riempita dai ragazzi delle scuole medie sammarinesi per la cerimonia di apertura della due giorni di Sportinfiera. A fare gli onori di casa il presidente del Cons Gian Primo Giardi con i Segretari di Stato allo Sport, Teodoro Lonfernini e alla Sanità, Roberto Ciavatta.

Un'edizione speciale quella 2021, perché arriva dopo un 2020 segnato fortemente dalla pandemia da Covid-19, un'edizione splendente per il colore delle medaglie di Tokyo 2020 di Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. Con loro anche Paolo Persoglia, tra gli atleti che hanno arricchito la delegazione di San Marino alle Olimpiadi. L'area sportiva del Multieventi diventa una vera e propria cittadella dello sport con tutte le federazioni sportive e non a promuovere la propria attività. Il modo ideale per avvicinare i giovani allo sport sammarinese, sinonimo anche di sano stile di vita.

(Nel video le interviste con Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato Sport e Roberto Ciavatta, Segretario di Stato Sanità)

