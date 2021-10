RICONOSCIMENTI Lo sport sammarinese sul palco della "Clessidra" Prestigioso riconoscimento per Alessandra Perilli, Gian Marco Berti e il Comitato Olimpico Sammarinese

Nella splendida e suggestiva cornice del teatro comunale di Anghiari, uno dei borghi della Toscana più belli d'Italia, si è svolta la dodicesima edizione del premio sportivo Nazionale "La Clessidra". Un evento incentrato sul concetto di "fare sport per bene" ossia su come il raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, possa e debba legarsi all'applicazione concreta di alti valori etici e sociali. Tanti i personaggi presenti e tanti i premi assegnati, a cominciare da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. Per i medagliati delle Olimpiadi di Tokyo, il riconoscimento "Anghiari, città della Battaglia". Non solo gli atleti biancoazzurri ma anche il Comitato Olimpico Sammarinese, rappresentato dal Vice Presidente Christian Forcellini al quale è stato consegnato il premio Castelli di Anghiari.

[Banner_Google_ADS]



Rimanendo in tema di Olimpiadi, riconoscimento per Lucilla Boari, medaglia di bronzo ai giochi di Tokyo nel Tiro con l'Arco e Mario Scarzella a cui è andato il premio di presidente dell'anno con la motivazione, il segreto di vincere nel Tiro con l'Arco. Sport ma anche imprenditoria e giornalismo con la presenza di Brunello Cuccinelli, il conduttore di report Sigfrido Ranucci e la giornalista sportiva, Giulia Mizzoni. Sul palco della "Clessidra" anche Gianni Scaramuzzino, prima voce di tutto il calcio minuto per minuto. Gran finale con Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, premiato allenatore dell'anno per la sua cavalcata con l'Empoli in serie B e Giovanni Galli. All'ex portiere di Milan e Fiorentina è stato assegnato "Il Premio Clessidra alla carriera".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: