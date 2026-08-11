SPORT SPECIALI Lo Stato dalla parte degli Sport Speciali: firmata la convenzione tra Federazione e Segreteria Firmata la convenzione tra la Federazione Sammarinese Sport Speciali e la Segreteria per lo Sport, rappresentate dal presidente Filiberto Felici e Rossano Fabbri: arriva un contributo economico importante, ma non solo. Presenti anche gli atleti "speciali"

19 discipline sportive, a cui se ne aggiungerà una ventesima a breve, ed oltre 70 atleti praticanti: dal 1984 il lavoro svolto dalla Federazione Sammarinese Sport Speciali è importante e innegabile. E, dopo 42 anni, è arrivato un altro tassello importante: il riconoscimento ufficiale nella legge di bilancio. E' stata firmata infatti una convenzione tra la stessa Federazione e la Segreteria di Stato per lo Sport, rappresentate dal presidente Filiberto Felici e da Rossano Fabbri. Si tratta di un piano triennale che assicura un sostegno di 60 mila euro all'anno per garantire stabilità e programmazione, con risorse certe e un rapporto strutturato con le istituzioni. Superata la logica dell'una tantum, dunque, come i 15 mila euro erogati nel 2025. Un momento importante, impreziosito dalla presenza degli allenatori e degli atleti speciali che – nel corso di questi anni – hanno conquistato numerose medaglie agli appuntamenti nazionali e internazionali, difendendo con orgoglio i colori e la bandiera della Repubblica di San Marino.

Sarà un aiuto di tipo economico ma non solo: lo sarà anche dal punto di vista normativo con la nuova legge sullo sport, che riguarderà ovviamente anche gli sport speciali. Verranno destinati infatti ulteriori contributi a chi si impegna concretamente verso l'inclusione, uno dei punti cardine dello sport che non è solamente risultati e competitività.

Nel video l'intervista a Giada De Angeli

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