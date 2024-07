BOWLING Lo svedese Kevin Melin vince il 18' Storm San Marino Open Oltre 160 atleti da tutto il mondo per partecipare all'edizione 2024 del torneo sammarinese.

Un torneo prestigioso, che ha festeggiato la maturità con numeri importanti. Il 18' Storm San Marino Open ha coinvolto oltre 160 atleti da tutto il mondo. Grande rappresentanza del Vecchio Continente in particolar modo dal nord Europa. Tra le delegazioni più numerose quella italiana. A rendere il torneo un evento mondiale anche i portacolori di Costa Rica e Venezuela, con la partecipazione anche di un atleta australiano. Non potevamo mancare i rappresentanti di San Marino, con il Titano che ha visto impegnati Matteo Corazza e Thomas De Marini, con quest'ultimo che è riuscito a passare il turno entrando nei primi 48. Il sammarinese ha poi giocato altre sei partite non rimanendo fuori dai 17.

Il torneo si è confermato di ottimo livello e di grande immagine per San Marino. La Repubblica ha accolto per oltre una settimana gli atleti impegnati sulle piste del Rose 'n Bowl. Nel turno finale è stata battaglia punto a punto. Sul gradino più alto del podio è salito lo svedese Kevin Melin che ha totalizzato un punteggio di 1154 davanti all'islandese Arnar Jonsson, secondo a 1149. Medaglia di bronzo per il lituano Aidas Daniunas. Prossimo appuntamento per il bowling biancoazurro sarà la Coppa Europa in Repubblica Ceca nel mese di novembre, portacolori del Titano sarà Ettore Bacciocchi.

