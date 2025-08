Lombardini: "Impianto e organizzazione fanno sentire i ragazzi già giocatori"

Nicola Lombardini, Direttore del Torneo, esprime tutta la sua soddisfazione:

"Edizione numero 12, quindi comincia a avere i suoi anni anche questo torneo che è iniziato nel 2013 e ha ovviamente saltato soltanto l'edizione 2020 causa pandemia. Un torneo che cresce, che continua a portare tanti giovani da tutto il mondo a San Marino. Anche quest'anno più di 100 ragazzi che hanno soggiornato qua in Repubblica quasi tutti per almeno 5 o 6 giorni riempiendo anche le piazze e i luoghi del centro storico sammarinese apprezzatissimo soprattutto dagli stranieri. Un torneo che prosegue, che ha anche l'ambizione di diventare più prestigioso in termini di campo di partecipazione per cui direi che anche il nuovo corso federale sta già buttando un occhio a questo aspetto".

Pensate a un upgrade del torneo?

"Ci piacerebbe, ne abbiamo iniziato a parlare con il Presidente della Federazione Elia Santi un mesetto prima del torneo. Adesso ovviamente ci risiederemo per parlarne e qualora ci fosse la possibilità, perché no, la struttura è già pronta. Lo staff, neanche che ve lo dico, è super affiatato, collaudato dal challenger e da tanti anni di esperienza per cui è solo proprio una questione meramente burocratica, diciamo così".

Qui alle nostre spalle c'è un centrale che è meraviglioso, credo che i ragazzi magari per la prima volta a San Marino si sentono giocatori:

"Assolutamente, quest'anno col fatto del cambio di data, quindi siamo stati dopo il challenger, già le strutture erano favolose, ma abbiamo ereditato anche tutti gli allestimenti del challenger per cui i giocatori che sono arrivati non solo sul centrale, che ha sempre il suo fascino incredibile, ma anche tutte le strutture laterali e collaterali sono di livello assolutamente professionistico".