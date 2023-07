TIRO A VOLO COPPA DEL MONDO Lonato amara, Perilli fuori dalla finale per un piattello

Si è fermata a 116 piattelli colpiti Alessandra Perilli nella prova di Coppa del Mondo a Lonato. Uno in meno di quanti ne sarebbero serviti per disputare lo shoot off per un posto in finale. Alessandra, nelle due serie di oggi, ha fatto segnare un doppio 23. Martina Tonini, oggi 17-19, ha chiuso a quota 98. In campo maschile il migliore tra i sammarinesi è stato l'esperto Alfio Tomassoni, quasi perfetto oggi con 25-24. In totale fanno 113. Manuel Mancini 111 (21-23 oggi) e Simone Rigoni 110 (18-.24). La gara non assegnava Carte Olimpiche, ma solo punteggi validi per il ranking internazionale.

