SPORTINFIERA 2023 Lonfernini e Belluzzi: "Scuola e Sport insieme per formare i ragazzi"

E' fondamentale il dialogo tra scuola e sport per una corretta formazione dei ragazzi. Lo sostengono i Segretari di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini e per l'Istruzione Andrea Belluzzi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: