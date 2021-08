#TOKYO2020 Lonfernini: "È un momento impagabile"

"Dobbiamo investire maggiori risorse - ha dichiarato il Segretario Teodoro Lonfernini - per tutto il movimento sportivo del nostro paese". "Questa notte sarò al Multieventi per celebrare il ritorno dei nostri campioni - ha aggiunto poi - organizzeremo una grande festa per tutta la delegazione sammarinese presente alle Olimpiadi di Tokyo".

Nel video l'intervista al Segretario Teodoro Lonfernini

