GIRO DEL MONTE Lonfernini: "Il Giro del Monte è una realtà consolidata a San Marino"

Il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini si è congratulato con gli organizzatori per aver portato anche nel 2021 un evento così importante a San Marino come il Giro del Monte, presentato in mattinata.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: