Lonfernini: "Incontro cordiale e proficuo con Murofushi"

Teodoro Lonfernini

"Con il Commissario dell'Agenzia dello sport giapponese, Murofushi, c'è stato un incontro proficuo e molto cordiale. I due Paesi, seppur molto diversi per dimensioni si rispettano molto, e non posso negare che ci possano essere proficue collaborazioni in futuro. Gli ho fatto sapere che abbiamo apprezzato molto la loro ospitalità ci teniamo molto a ricambiare presto, e dunque colgo l'occasione per invitare le autorità sportive giapponesi nella nostra Repubblica".

Lonfernini ha poi ringraziato quello che ha definito 'il decano' degli ambasciatori, Manlio Cadelo. Inoltre ha toccato il lato sportivo di questa Olimpiade. "Chi mi conosce - ha detto- sa che non faccio pronostici, ma è chiaro che senza caricare ulteriormente i nostri atleti, loro sanno che tutta la Repubblica gli è vicino e nutre speranze di buoni risultati, mi fermo qui" ha concluso Lonfernini.