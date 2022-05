SPECIAL OLYMPICS Lonfernini riceve gli atleti di Special Olympics: "Orgoglioso di voi"

Una mattinata da ricordare per gli atleti Special Olympics che di ritorno dai Giochi di Malta guidati dal Capo Missione Bruno Muccioli sono stati ricevuti dal Segretario allo Sport Teodoro Lonfernini "orgoglioso e felice di condividere momenti con ragazzi che tengono alto il nome della Repubblica nelle varie manifestazioni alle quali partecipano". Dal titolare del Dicastero anche un impegno personale e un appello al sostenere atleti e attività. Il Segretario Generale del Cons Ero Bologna rimarca invece il sacrificio e la passione necessari per far sport per divertirsi. Applausi per la Presidente di Special Olympics Barbara Frisoni quando dice "siamo una piccola grande eccellenza". I Giochi di Malta hanno segnato la ripartenza per Special Olympics dopo il lungo stop imposto dal Covid.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini

