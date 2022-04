Lonfernini: "Un pomeriggio di altissimo valore formativo"

Una delegazione francese composta da insegnanti di Judo di altissimo livello ha fatto visita ieri a San Marino nell'ambito del Tour organizzato in Italia in questo anno 2022. Un evento culturale e formativo per tutti gli atleti della Federazione Sammarinese che hanno avuto la possibilità di incontrare un team che prima della Pandemia aveva già visitato Giappone, Russia e Canada.

Un pomeriggio di studio Tecnico, Didattico e Culturale aperto dal saluto del Segretario allo Sport Teodoro Lonfernini e del Presidente del Comitato Olimpico Gian Primo Giardi.

Nel video le interviste a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per lo Sport) e Giuseppe Ragini (Presidente Federazione Sammarinese Judo).