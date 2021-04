Lonfernini: "Una grande notizia che deve inorgoglire non solo lo sport ma tutta la comunità sammarinese". Giardi: "Le opportunità non vengono a caso"

Nel video le interviste a Teodoro Lonfernini e Gian Primo Giardi

Il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini "questa è una grande notizia. L'opportunità che Alessandro ha colto ha un valore inestimabile. Un sammarinese in Major League non può inorgoglire solo il settore sportivo, ma credo anche tutta la comunità sammarinese" .

Gian Primo Giardi: "queste opportunità non nascono a caso. Il ragazzo nonostante la sua giovanissima età dimostra di essere preparato e maturo. Complimenti a lui, e a tutti coloro che lo hanno aiutato e spinto ad arrivare ai massimi livelli. Complimenti alla Federazione Sammarinese Baseball che da sempre lavora in un certo modo e oggi raccoglie i frutti. Complimenti al San Marino Baseball capace di essere il punto di riferimento per i tanti ragazzi che praticano questo sport. oggi è un grande giorno".

