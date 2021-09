10 MIGLIA DEL TITANO Lorenzo Bugli vince la "10 miglia del Titano"

Innanzitutto una bella giornata di sport, e poi una gara organizzata bene e anche un tempone per il vincitore a impreziosire la cifra tecnica della manifestazione. Partenza e arrivo al San Marino Stadium per la prima edizione della 10 Miglia del Titano , 16 km nella parte bassa della Repubblica per un percorso prettamente pianeggiante e comunque a dislivello contenuto. Una gara che non ha omologhi nel circondario, che è stata inserita nel calendario Fidal Emilia Romagna e svolta nel pieno rispetto del protocollo anti Covid. Dopo una prima parte di gara equilibrata con un quartetto al comando, Lorenzo Bugli ha fatto il vuoto. L'atleta del GPA San Marino è giunto sul traguardo da solo con il tempo strepitoso di 55'28''.

[Banner_Google_ADS]



Dietro di lui, molto dietro di lui, Andrea Pellegrini della Olimpia Nuova Running Poggio Berni e Laurent Maurice Pellegrini della Olimpus San Marino a completare il podio. In campo femminile in 1h 06'56'' vince Ana Nanu della Rimini Nord di Santarcangelo, davanti a Chiara Guiducci della Track 'n Field San Marino e Federica Bastelli del Golden Club Rimini. La gara era valida come seconda e conclusiva prova del Campionato Sammarinese per Club. Il titolo maschile è andato alla Olimpus, quello femminile al GPA.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: