Lorenzo Di Raffaele: "In finale servirà la stessa intensità"

Il battitore di San Marino commenta la vittoria con Bologna e si proietta alle Italian Baseball Series

31 ago 2025
L'intervista a Lorenzo Di Raffaele
L'intervista a Lorenzo Di Raffaele

La settimana finale consecutiva per stupire ancora, due fuoricampo per incantare tutti. Venerdì non è stata solo la serata di San Marino, nuovamente qualificata alle Italian Baseball Series, ma anche di Lorenzo Di Raffaele, battitore dei titani che ha realizzato due dei cinque fuoricampi piazzati dai padroni di casa.

"Essere in finale è ormai quasi una prassi per noi, però non è finita, anzi - commenta -. Di fatto, è appena cominciata. La finale è una serie a parte e ci arriviamo carichi".

Dei playoff, fin qui, quasi perfetti, con una sola partita persa. Qual è il segreto di questa squadra?

"Il segreto non saprei dirlo. Quando c'è da giocare duro ci impegniamo e sta andando tutto bene per ora, per fortuna".

Quale sarà la chiave per vincere la finale?

"Sicuramente rimanere così produttivi in attacco, ma continuare a giocare bene anche in difesa. Così potremo giocarcela molto bene, di sicuro".




