MALTA 2023 Lorenzo Ragni si ferma nei quarti Il portacolori del Titano passa il girone da secondo e poi viene battuto dal maltese Felix Wetzel.

Il singolare di Lorenzo Ragni parte con un ko contro il forte lussemburghese Eric Glod, arriva un ko per 3-1. Il pongista sammarinese supera 3-0 il monegasco Tiso Martin. La terza partita è decisiva per il passaggio ai quarti. Ragni vince per ritiro contro il montenegrino Filip Radulovic. Il quarto di finale diventa di fatto una finale per almeno un medaglia, l'avversario è il maltese Felix Wetzel, che s'impone 3-0.

Lotta anche Federico Giardi, finito in un girone di fuoco con i portacolori di Monaco, Lussemburgo e Montenegro. Il sammarinese cede con un doppio 3-0 i primi due incontri con Anthony Geminiani e Luka Mladenovic. Nel terzo incontro contro il montenegrino Filip Radovic, Giardi vince anche un set chiudendo con un ko per 3-1. Tanta esperienza che fa ben sperare per il futuro.

(Nel video le interviste con Lorenzo Ragni e Federico Giardi)

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: