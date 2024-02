TENNIS TAVOLO Loris Ceccoli trionfa nel torneo giovanile di Senigallia

Loris Ceccoli trionfa nel torneo giovanile di Senigallia.

San Marino ancora protagonista nel quarto torneo regionale giovanile di Tennis Tavolo che si è disputato nel Centro Olimpico di Senigallia. Percorso netto per Loris Ceccoli che vince tutti gli incontri in programma e conquista la medaglia d'oro nella categoria over 3500 superando in finale il numero 1 del tabellone. Ottima prestazione anche di Sean Berardinelli che vince il suo girone con tre successi e poi perde nei quarti di finale con il punteggio di 3 a 2. Nella categoria under 3500 due sammarinesi sul podio. Thomas Marcattili si impone in finale per 3 a 2 contro Raffaelli. Terzo posto e primo podio in carriera per Michele De Marco.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: