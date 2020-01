Losanna 2020: Alberto Tamagnini 49° dopo la 1^ manche nello speciale

Secondo impegno per Alberto Tamagnini ai Giochi Olimpici Invernali di Losanna. Il portacolori del Titano era impegnato nella prima manche dello speciale. Al cancelletto di partenza Tamagnini è partito con il pettorale numero 68. L'atleta sammarinese ha chiuso la sua gara con il tempo di 47.63, chiudendo in 49' posizione su 77 atleti al via.