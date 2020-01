YOG Losanna 2020: Alberto Tamagnini chiude 45esimo la gara di gigante

Alberto Tamagnini chiude la sua prima gara ai Giochi Olimpici Giovanili di Losanna con la 45^ posizione finale. Un buon risultato per il portacolori del Titano partito con il pettorale numero 68 nella gara di gigante. Al cancelletto di partenza 77 concorrenti. Nella prima manche Alberto Tamagnini ha ottenuto il 49° tempo fermando il cronometro sull'1:14.05, lasciandosi alle spalle 28 concorrenti. Una prima manche che ha fatto selezione. Tamagnini ha sciato bene nonostante le difficoltà tecniche del tracciato e la tensione di una gara iniziata anche in ritardo a causa di un guasto alla cabinovia. Nella seconda manche Alberto Tamagnini ha migliorato ancora la posizione finale chiudendo la sua gara al 45' posto con il tempo complessivo di 2:28.91.

Una prestazione costante quella del sammarinese che è riuscito a tenersi alle spalle diversi atleti dei 59 accreditati per la seconda manche. Medaglia d'oro all'Austria con Philip Hoffmann davanti agli svizzeri Sandro Zurbruegg e Luc Roduit.



