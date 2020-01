Losanna 2020: si avvicina il debutto della terza edizione, ci sarà anche San Marino

Tutto pronto a Losanna per la terza edizione del Giochi Olimpici Giovanili Invernali (YOG). La delegazione di San Marino partirà martedì prossimo per raggiungere la sede dei Giochi e per partecipare il giorno successivo alla Cerimonia di Apertura. A difendere i colori del Titano lo sciatore Alberto Tamagnini. Nella foto una bella immagini con tutte le bandiere dei paesi partecipanti a questa edizione, oltre 70 con più di 1.800 giovani atleti. Tra questi anche il portacolori del Titano che si confronterà con i migliori giovani del mondo.