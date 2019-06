A Minsk esordio severo per il lottatore Malik Amine. Il Portabandiera della Delegazione Sammarinese non è stato favorito dal sorteggio che lo ha opposto al Campione Europeo 2017, il russo Kurugliev. Nonostante la sconfitta per 6-0, Malik Amine accede ai ripescaggi e dunque il suo torneo continua.