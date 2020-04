LOTTA Lotta, Myles Amine Mularoni: "Giusto rinviare le Olimpiadi, il mio obiettivo è la medaglia d'oro"

Il sammarinese Myles Amine Mularoni, vice-campione europeo di lotta categoria 86kg, ha parlato della situazione Coronavirus negli Stati Uniti: "Sto bene, io e la mia famiglia siamo in quarantena negli Stati Uniti ma in salute" - ha detto Myles Amine - "come a San Marino ci sono tanti casi di Coronavirus ma vedremo come si evolverà la situazione giorno per giorno."

Il campione di lotta ha espresso la sua opinione anche sul rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020: "Onestamente per me è una buona notizia il rinvio dei Giochi Olimpici. Cerco di essere ottimista, per me è una buona opportunità per continuare a crescere e farmi trovare pronto nell'estate 2021". Sul sogno di una medaglia: "E' un mio obiettivo, ora ho ancora più tempo per prepararmi e fare esperienza. Sono due anni che voglio una medaglia, una medaglia d'oro e sto spingendo per conquistarla".

