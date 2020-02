Lotta: Myles Amine Mularoni in finale agli Europei di Roma

Myles Amine Mularoni è in finale ai Campionati Europei a Roma. Il lottatore sammarinese, atleta dell'anno 2019, combatterà domani contro il russo Artur Naifonov per la medaglia d'oro nella categoria 86kg. Percorso netto quello dell'atleta biancoazzurro che negli ottavi ha battuto il tedesco Lars Schaefle. Nei quarti di finale Myles Amine Mularoni ha superato l'armeno Mkhitaryan 6-2, mentre in semifinale ha avuto ragione del bielorusso Tsikhayeu 2-1.