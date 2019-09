Lotta: Myles Amine Mularoni quarto al Mondiale

Il mondiale di lotta di Myles Amine Mularoni si conclude con un quarto posto ai mondiali in Kazakistan. Il portacolori del Titano impegnato nella categoria -86 kg, è stato superato nella finale per il bronzo dal russo Artur Naifonov, con il punteggio di 6-0. Per Myles Amine Mularoni resteranno comunque dei mondiali da ricordare grazie alla storica qualificazione di un atleta sammarinese alle Olimpiadi Tokio 2020 nella specialità della lotta.