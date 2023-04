ZAGABRIA 2023 Lotta: Myles e Malik Amine Mularoni agli Europei La prossima settimana gli Europei di Zagabria con in palio anche la carta olimpica per Parigi 2024.

Con Myles e Malik Amine Mularoni ci sarà anche San Marino ai prossimo Campionati Europei di lotta in programma Zagabria la prossima settimana. La rassegna continentale mette in palio anche la carta olimpica per Parigi 2024. Myles, inserito nella categoria riservata agli 86kg, è chiamato a difendere l’oro conquistato nella scorsa edizione. Dopo l’eliminazione agli ottavi di finale nel 2022 Malik, che prenderà parte ai combattimenti nella categoria 74kg, cercherà di migliorare la propria prestazione.

