Lotteria Michael Antonelli: ancora 30 premi da ritirare

Ultimi giorni per ritirare i premi della Lotteria di Beneficenza e Giornate dello Sport Michael Antonelli. All'appello mancano ancora 30 vincitori che non hanno riscattato il loro premio. La Società Sportiva Juvenes Ciclismo ricorda che vanno ritirati entro e non oltre il 5 novembre 2021.

Vedi tutti i biglietti vincenti

