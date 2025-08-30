BASEBALL Luca Di Raffaele: "Grande partita in attacco" Il lanciatore, uno dei due gemelli protagonisti di gara-4 contro Bologna, commenta il passaggio di San Marino in finale scudetto

Tra i protagonisti della serata magica del baseball sammarinese spicca un cognome: Di Raffaele. Luca e Lorenzo, gemelli, sono stati fondamentali per la vittoria dei titani su Bologna in gara-4 della semifinale dei playoff, che è valsa la qualificazione alle Italian Baseball Series. Luca, che ha chiuso la sfida con un eccellente turno di lancio, commenta così la qualificazione alla finale: "Diciamo che ormai è casa nostra, però ancora non è finita. Ora vedremo chi incontreremo tra Parma e Macerata: finora siamo andati bene, speriamo di continuare così".

Una serie in cui avete ceduto solo una partita contro una Bologna combattiva e poi questa esplosione offensiva nelle ultime due partite. Cos'è cambiato al ritorno sul Titano?

"in realtà i loro lanciatori nelle prime due partite hanno fatto un ottimo lavoro, sia nella prima, sia nella seconda, e non è facile battere quando lanciano in quel modo. A baseball, battere non è mai scontato. Stasera è andata bene, abbiamo giocato veramente bene, soprattutto in attacco".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: