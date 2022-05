VOLLEY Lucchi: "Un torneo che ci servirà per fare esperienza"

La rinnovata e giovanissima Nazionale Femminile di Volley è in partenza per Malta per prendere parte ad un torneo dove affronterà le padrone di casa e l'Irlanda del Nord. Sentiamo gli obiettivi del CT Cristiano Lucchi.



I più letti della settimana: