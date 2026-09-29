Luciano Valentini vince il titolo sammarinese Acque Interne Veterani

Al lago “Le Querce” di Rimini si è disputata la quinta e ultima prova del Campionato Sammarinese Acque Interne di categoria Veterani (Over 65). Luciano Valentini ed Elio Pelliccioni si sono assicurati rispettivamente la vittoria nei settori A e B di giornata. Valentinigrazie a questo podio si laurea campione biancazzurro di specialità per il 2026, secondo posto assoluto per Elio Pelliccioni e terzo Renzo Francioni. In base alla classifica generale che si è delineata, è stata decretata anche la formazione della Nazionale che rappresenterà San Marino al Campionato del Mondo 2027 con i primi sei classificati: Luciano Valentini, Elio Pelliccioni, Renzo Francioni. Roberto Gasperoni, Marino Gasperoni e Romano Pasquinelli.

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