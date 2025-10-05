CICLISMO Lugo-San Marino: Fiorini vince in volata sotto il diluvio Edoardo Fiorini: "Giornata difficile, bella volata"

Bagnata sì, ma non fortunata, l'edizione 68 della Lugo-San Marino, che ha dovuto fare i conti col vento e la pioggia, a sommarsi alle caratteristiche di un percorso già duro di suo. Il via da Lugo, come sempre, per la classica per allievi organizzata dalla società ciclistica Baracca, in collaborazione con la Federazione Sammarinese Ciclismo. Centonovantadue corridori iscritti, tra allievi di primo e secondo anno, la meglio gioventù del ciclismo tricolore. Pioggia, dal primo all'ultimo chilometro, anche un incidente ad una moto con tanto di stop, per aggiungere altri ingredienti ad una giornata davvero particolare. Lodevole l'atteggiamento dei corridori in gara, sempre propositivo e battagliero, nonostante il tempo da lupi. La pianura sferzata dal vento non ha scoraggiato scatti e controscatti, fughe e rientri, e nonostante tutto questo attaccare, c'erano ancora gambe belle e esplosive all'attacco della salita. L'ultima parte di percorso ha subito una variazione dovuta alla concomitanza con la Rallylegend, quindi niente classico arrivo alla porta del paese e concorrenti dirottati in Via Campo dei Giudei per una volata decisiva tra chi, del gruppo di testa, è sopravvissuto al terribile strappo della Costa del Santo. Sotto il diluvio a Fonte dell'Ovo, Edoardo Fiorini piazza lo sprintone vincente sui compagni d'avventura Nicolò Fiumara e Giacomo della Pria. Il vincitore, Marchigiano Di Chiaravalle, era uno dei nomi più attesi di questa edizione, già campione italiano a lievi su pista nella disciplina dell'OMNIM:

Edoardo Fiorini: "Siamo partiti con la pioggia e arrivati con la pioggia, ne abbiamo presa tanta. Poi ci sono state variazioni, alla fine dopo 30 km è partita la fuga e poi c'è stato un incidente, ci siamo fermati, siamo ripartiti eravamo tre minuti, poi siamo rientrati in due sulla fuga e siamo arrivati in salita e abbiamo fatto la volata. È stata una bella volata, primo anno, era cambiato l'arrivo quindi non la conoscevamo molto bene, però alla fine ce la siamo cavata bene".

