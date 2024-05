Luis Matteo Ricciardi e Giulia Valentini vincitori del Giro del Monte 2024

Luis Matteo Ricciardi Atletica Imola con il tempo record di 21'40 vince il Giro del Monte edizione 2024. Alle sue spalle i sammarinesi Lorenzo Bugli che ha chiuso i 7 chilometri in 23.04, terzo Davide Venerucci in 23.57. Grande prestazione di Giulia Valentini della Rimini Marathon capace di vincere il Giro del Monte in 27'38. Seconda Luana Leardini in 28'24 terza Elisa Tamagnini con il tempo di 30'27.

Si è corsa anche la seconda edizione delGiro del Monte Trail Run con la seconda vittoria consecutiva di Marco Francioni che ha completato i 9 km in 45'07. Secondo classificato Michele Agostini in 47'45. terzo Robero Pazzaglia in 49'23. Tra le donne, prima al traguardo Valentina Venerucci in 49'30 anche per lei seconda vittoria consecutiva. Seconda Veronica Pacini in 59'46. Terza Barbara Busetti in 59'47.