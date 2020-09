Luis Ricciardi vince il Giro del Monte 2020 (con record!)

Luis Matteo Ricciardi ha vinto il Giro del Monte 2020. Il corridore dell'Atletica Imola ha chiuso davanti a tutti con il crono di 22'06'', record della manifestazione che ha richiamato ancora una volta sul Titano migliaia di appassionati, agonisti e non. Al secondo posto Vincenzo Scuro mentre Lorenzo Bugli è terzo ed è il primo dei sammarinesi. Nel femminile successo per Federica Moroni in 26'43''.