GIRO DEL MONTE Luis Ricciardi vince il Giro del Monte 2020 (con record!) Primo dei sammarinesi Lorenzo Bugli, terzo in 23'23''. Gara femminile vinta da Federica Moroni.

Luis Ricciardi vince il Giro del Monte 2020 (con record!).

Luis Matteo Ricciardi ha vinto il Giro del Monte 2020. Il corridore dell'Atletica Imola ha chiuso davanti a tutti con il crono di 22'06'', record della manifestazione che ha richiamato ancora una volta sul Titano migliaia di appassionati, agonisti e non. Al secondo posto Vincenzo Scuro mentre Lorenzo Bugli è terzo ed è il primo dei sammarinesi. Nel femminile successo per Federica Moroni in 26'43''.



