Lunedì comincia il San Marino Junior Open

Tutto pronto a Montecchio per l'edizione della San Marino Junior Cup, torneo inserito nel prestigioso circuito Tennis Europe Junior Tour che vedrà sfidarsi sui campi in terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio le giovani promesse del panorama internazionale. Si parte con la categoria Under 14, in scena da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre, giornata dedicata alle finali. Il programma dell'evento prevede gare di singolare e doppio, sia maschili che femminili.