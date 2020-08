TENNIS Lunedì comincia il San Marino Junior Open

A lungo sotto scacco per via del Covid che ha condizionato e cancellato gran parte della stagione, la San Marino Junior Cup è pronta per l'edizione 2020. Il torneo ospitato dal Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio è inserito nel prestigioso circuito Tennis Europe Junior Tour ed è un fiore all'occhiello organizzativo per la Federazione Sammarinese Tennis.



Si parte lunedì con gli under 14 che si sfideranno in tabelloni di singolare e doppio, sia maschile che femminile. Un programma densissimo che parte con le qualificazioni previste in realtà per il solo singolare maschile, alle quali sono riservate le giornate di lunedì e martedi.

Da mercoledì primo turno, e via anche al torneo femminile che non sarà preceduto dalla disputa delle quali. Domenica 6 settembre la finale. La composizione definitiva e il programma dei primi turni saranno resi noti nel tardo pomeriggio di domani, una volta scaduto il termine del sign in.



