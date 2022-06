Lunghi Archi: ancora podi per gli arcieri sammarinesi

Continua il periodo positivo, per gli arcieri dei Lunghi Archi di San Marino, che domenica si è resa protagonista, a Vado, in provincia di Bologna, in una gara Fiarc, valida per la classifica Regionale. Condizioni di gara pesanti, per il caldo, ma sono riusciti a portare a casa due ottimi podi; soprattutto Gianni Ottaviani che bissa il secondo posto di due settimane fa, a Sesto Fiorentino, medaglia d’Argento nella categoria Longbow, mentre Andrea Filipucci si classifica terzo nella categoria Arco Storico, passo indietro invece, per Marino Bartolini, dopo il terzo posto della gara precedente, a Vado si deve accontentare del quarto posto nella categoria Ricurvo, podio sfuggito per soli 6 punti, buono il ritorno alle gare del quarto componente della spedizione, Roberto Martignoni, che si posiziona a centro classifica.

Domenica prossima, gli arcieri dei Lunghi Archi, saranno impegnati a Maranello, tappa di avvicinamento al Campionato Mondiale che si svolgerà a Terni, 6 gli arcieri che vi prenderanno parte.