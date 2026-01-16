LUTTO Lutto nello sport sammarinese: addio a Oreste Pelliccioni

Appassionato, passionale. Oggi si direbbe vulcanico. Oreste Pelliccioni è stato un uomo di calcio, che al calcio ha dato sempre tutto. Portiere da calciatore in diverse squadre del campionato sammarinese e con la Serenissima negli anni '70.

Poi una lunga carriera da dirigente. Oreste è stato direttore sportivo, presidente, ha guidato anche cordate. Tutto quello che è stato calcio ha visto Oreste Pelliccioni spendersi in prima persona, uno di quelli che sempre, ha voluto metterci la faccia. A Ravenna la storica doppia promozione dall'eccellenza alla C2. Il San Marino Calcio, un altro suo grande amore, nato anche dalla Serenissima, società che Pelliccioni ha provato a ricostruire negli anni 2000. Un uomo di calcio, che di calcio ha vissuto e fatto una ragione di vita, andando oltre alla passione.

Impossibile dimenticare anche il ruolo di imprenditore, con la storico marchio Ori Sport che ha vestito squadre e calciatori, diventando anche sponsor tecnico del Rimini di Vincenzo Bellavista. Una passione superata solo per l'amore per la sua terra. Grande il senso di appartenenza, attorno al quale ha sempre cercato di costruire il progetto calcio biancoazzurro.

Tante le squadre e gli amici che lo hanno ricordato anche sui social, sottolineando la sua grande passione, vissuta fino alla fine.

Domani mattina alle 10:40 i funerali al Santuario di Valdragone.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: