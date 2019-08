Luxol-Fiorentino 5-0

Il Luxol Malta, multinazionale di professionisti provenienti un po' da tutto il pianeta, si conferma squadra forte e ambiziosa e si impone per 5-0 con 4 gol brasiliani, uno sloveno. Della prima del Fiorentino in Europa va elogiato il coraggio e il grande spirito di sacrificio. Pur in pomeriggio complicato i ragazzi di Chiaruzzi hanno sfiorato il gol nel secondo tempo con Belloni almeno 2 volte. Ora ci sono 24 ore per recuperare energie in vista della gara di domani sera contro i padroni di casa del Sjarmtrollan.