BASEBALL Macerata si impone in gara 1 San Marino sconfitta a Serravalle per 2-7

L'allerta meteo fa slittare il big match. Sul diamante di Serravalle San Marino e Macerata si affrontano la domenica. E' l'ultima partita di una prima fase affrontata come da pronostico piuttosto agevolmente da entrambe le formazioni che che hanno già in tasca il pass alla fase successiva. Si gioca essenzialmente per il primo posto, ma con tanti motivi di interesse che vanno al di là della classifica finale. La partita del pomeriggio ha detto Macerata. I marchigiani sono partiti forte segnando 3 punti già nel primo inning, mentre nel secondo San Marino è andata a referto 2 volte. Saranno le uniche della partita. Mentre Macerata segnerà ancora punti. 2 al quinto, 1 al settimo e 1 all'ottavo. A decidere la classifica finale sarà dunque gara 2, svolta di seguito e che determinerà gli scenari per l'inserimento delle squadre in uno dei due girone della Poule di seconda fase.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: