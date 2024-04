LOTTA Malik Amine a Baku per sognare Parigi 2024 Il lottatore sammarinese è impegnato nel torneo di qualificazione olimpica.

Malik Amine a Baku per sognare Parigi 2024.

A Baku è iniziato con la lotta greco-romana il torneo di qualificazione olimpica. Tra gli atleti impegnati c'è anche il sammarinese Malik Amine, che cercherà di conquistare il pass per Parigi nella categoria 74 kg della lotta libera. Malik sfiderà nella mattinata di domenica il georgiano Giorgi Elbakidze nel turno di qualificazione per accedere agli ottavi di finale. I due lottatori finalisti conquisteranno il pass per Parigi. Al torneo di Baku non partecipa Myles Amine, perché già qualificato per le Olimpiadi grazie al bronzo vinto ai mondiali di Belgrado.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: